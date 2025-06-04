Cake Buro представила торт в виде игрушки Лабубу

В российских кондитерских появилась возможность приобрести торт, стилизованный под популярную игрушку Лабубу, по цене, достигающей нескольких десятков тысяч рублей. Этот необычный десерт предложила кондитерская Cake Buro.

Разработкой масштабного торта занималась команда кондитеров ресторана «Кофемания», выступающая под маркой Cake Buro. Основа десерта — тонкие вафли, прослоенные нежным ореховым кремом пралине. Стоимость этого кулинарного изыска составляет 29 тыс. руб.

Лабубу — это фигурки эльфов, размером примерно с котенка, характеризующиеся острыми ушами и своеобразной улыбкой с зубами. Создателем этих персонажей является гонконгский художник Касинг Лунг, представивший их еще в 2015 году в своей иллюстрированной книге The Monsters.

Помимо Лабубу, в комиксе присутствовали и другие оригинальные герои, такие как Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, однако наибольшую известность получила именно Лабубу.

Ранее сообщалось, что игрушки Лабубу заподозрили в негативном влиянии на психику детей.