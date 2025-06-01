Российская делегация прибыла в Стамбул: Мединский сделал несколько заявлений

По информации издания, на встречу с украинской делегацией прибыли все дипломаты, которые будут вести переговоры. Глава российской делегации Мединский сообщил, что в понедельник, 2 июня, общественности предоставят комментарии относительно меморандума. Ранее украинская сторона заявила, что откажется от участия переговоров, если заранее не получит текст документа.

По информации Reuters, Киев по-прежнему настаивает, что Украина не будет юридически признавать новые регионы России. Кроме того, Киев отказывается устанавливать ограничения для вооружения ВСУ. Мединский отметил, что видел подобные сообщения об условиях, которые, предположительно, выдвинула украинская сторона. Комментарии относительно реакции также поступят позже.

По информации РИА Новости, переговоры состоятся во дворце Чираган. Время уже назначено — в 13:00. Осведомленный источник агентства располагает информацией, что атаки ВСУ по российским аэродромам не станут причиной для отмены переговоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах с РФ в Стамбуле.