Российские хакеры PalachPro узнали о новом норвежском пакете помощи ВСУ

По данным канала, российские хакеры получили доступ к производственной документации норвежской компании Kongsberg. Специалисты располагают информацией, что договор о сотрудничестве Норвегия и Украина подписали в начале января. В частности, документ подписан министром обороны Украины Рустемом Умеровым, против которого 27 января возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно документу, Норвегия на протяжении 2025 года передаст Украине десять новых ЗРК NASAMS стоимостью $3 млрд и $66 млн в рамках финансовой помощи. Полученные средства ВСУ смогут использовать для разработки антидроновых систем и не только. Кроме того, Норвегия обязуется разместить четыре командных пункта на территории Харьковской области.

По данным канала, в настоящее время норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс размещен на территории Одессы, Киева, Николаева, а также в Херсонской и Запорожской областях. Максимальная дальность поражения — 180 км.

«По договору также планируется выудить из норвежского кошелька 740 млн крон (почти $66 млн) на исследование в области антидронных систем. Внедрить украинские системы радаров в свои ЗРК. И модернизировать корабли укрфлота», — сообщил Mash.

Ранее Каллас призвала увеличить объем помощи Украине, чтобы развернуть фронт на восток.