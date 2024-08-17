Российские пользователи пожаловались на сбои в работе ряда VPN-сервисов

Ряд россиян заявили о сбоях в работе некоторых VPN-сервисов. Разработчики ссылаются на перегрузки трафика, сообщил РБК.

Некоторые эксперты объясняют проблемы в работе VPN ростом трафика, а также перегрузкой серверов. Другие указывают на рост числа людей, которые смотрят частично замедлившийся на территории России YouTube при помощи VPN-сервисов.

Жалобы от пользователей поступают с начала августа. С 5 августа проблемы с подключением испытывали пользователи VPN Proxy Master Unlimited. Также с начала августа сбои имеют места в VPN Free Unlimited и PureVPN.

Ранее сообщалось о том, что российские блогеры лишатся своей монетизации на YouTube.