Российские ритейлеры используют нейросети для создания подарочных карт
Фото: [Pxhere.com]
Парфюмерно-косметический ритейлер «Золотого Яблока» могут использовать искусственный интеллект для самостоятельного создания индивидуальных подарочных карт, сообщил transsibinfo.com.
Как выяснило издание transsibinfo.com, покупатели «Золотое Яблоко» с помощью технологии YandexART могут создавать эксклюзивные подарочные карты. Их уникальность в том, что искусственный интеллект учитывает индивидуальные предпочтения клиентов.
Редакция выяснила, что сначала покупатель создает текстовый запрос. В нем указывает свои интересы. Например, можно сообщить о занятиях пилатесом или о привязанности к кошкам. На основании полученных данных нейросеть предлагает покупателю три варианта дизайна сертификата в разных цветовых гаммах.
«Эта функция сейчас доступна в интернет-магазине и вскоре появится в мобильных приложениях», — сообщил transsibinfo.com.
Ранее сообщалось, что генеративная нейросеть и криптовалюты потребляют 2% электричества мирового производства.