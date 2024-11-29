Российские ритейлеры используют нейросети для создания подарочных карт

Как выяснило издание transsibinfo.com, покупатели «Золотое Яблоко» с помощью технологии YandexART могут создавать эксклюзивные подарочные карты. Их уникальность в том, что искусственный интеллект учитывает индивидуальные предпочтения клиентов.

Редакция выяснила, что сначала покупатель создает текстовый запрос. В нем указывает свои интересы. Например, можно сообщить о занятиях пилатесом или о привязанности к кошкам. На основании полученных данных нейросеть предлагает покупателю три варианта дизайна сертификата в разных цветовых гаммах.

«Эта функция сейчас доступна в интернет-магазине и вскоре появится в мобильных приложениях», — сообщил transsibinfo.com.

Ранее сообщалось, что генеративная нейросеть и криптовалюты потребляют 2% электричества мирового производства.