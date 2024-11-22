Генеративная нейросеть и криптовалюты потребляют 2% электричества мирового производства

Развитие генеративного искусственного интеллекта (ИИ) обещает улучшения в разных областях жизни, однако имеет экологические и энергетические риски. Так, высокие энергозатраты, связанные с обучением и применением нейросети, вызывают обеспокоенность у экологов и экспертов многих сфер. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что два года назад ИИ и криптовалюты потребляли около 460 ТВт·ч энергии, что составляет 2% мирового производства. При этом показатель стремительно увеличивается, через три года году энергозатраты LLM могут превысить показатели целых государств.

Отмечается, что все же уже ведутся разработки технологий для сокращения потребления генеративной нейросети: разрабатываются процессоры, использующие меньше энергии или эффективнее затрачивающие ее на вычисления, упрощаются модели для работы на мобильных и стационарных потребительских устройствах, сложные нейросети с минимальной потерей качества.

Ранее эксперт Горный назвал места и сроки возможной замены ИИ человека.