Российские специалисты разработали для СВО дроны нового типа

По данным издания, современные дроны способны передавать видеосигнал. Аппараты собирают из деталей, которые есть в открытом доступе и не отличаются высокой стоимостью.

«Этот дрон <> является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — указано в материале Forbes.

Издание пишет, что FPV-дронам удается перемещаться по территории, которая находится под контролем ВСУ, незамеченными. Аппараты могут выбрать положение для дислокации вдоль дорог и передавать видеоизображение всех проезжающих мимо машин и объектов, которые расположены вблизи. Автор отметил, что такой дрон может наблюдать за позициями неделями и оставаться все это время неприметным.

«Дроны с камерами наблюдения наглядно показывают, что обеспечиваемая беспилотниками воздушная мобильность в сочетании с другими технологиями дает впечатляющие результаты», — отметил автор материала.

По мнению автора, новый тип дронов можно использовать в оборонительных и разведывательных целях. Так, расположив дрон недалеко от границы, можно заранее узнавать о приближении противника. Кроме того, можно получить информацию о потерях противниках, о ротации или смене локации.

Автор отметил, что схожие камеры-ловушки применяли войска США еще в 1960-х годах. Специалисты России сумели изобрести одну из самых бюджетных и современных моделей. По данным издания, ВСУ подобными дронами не обладают.

Ранее сообщалось, что в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие к Крыму.