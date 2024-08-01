Российские теннисистки обыграли олимпийских чемпионок и вышли в полуфинал ОИ
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли действующих олимпийских чемпионок на Олимпийских играх-2024, сообщила «Лента.ру».
Андреева и Шнайдер, не имевшие номера посева, выиграли у вторых сеянных — чешской пары Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой в 1/4 финала теннисного турнира. Представительницы Чехии являются действующими олимпийскими чемпионками в парном разряде.
Встреча российских и чешских теннисисток продлилась два сета. Андреева и Шнайдер обыграли соперниц со счетом 6:1, 7:5.
Россиянкам в 1/2 финала предстоит встретиться с победительницами матча между испанскими теннисистками Сарой Соррибес-Тормо и Кристиной Букшей и украинскими сестрами Людмилой и Надеждой Киченок.
Спортсмены из России и Беларуси были допущены к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе, то есть без использования гимна и флага своих государств. Кроме того, представители РФ и Беларуси не могут соревноваться в командных турнирах.
Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова не удивилась появлению триколора на Олимпиаде в Париже.