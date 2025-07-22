Российские ученые и студенты разработают компоненты сверхлегкой ракеты-носителя

Самарский университет им. Королева стал участником проекта, в рамках которого ученые и студенты разрабатывают российскую сверхлегкую ракету-носитель «Воронеж», сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, ракета предназначена для вывода на околоземные орбиты малых космических аппаратов (МКА). Она позволит специалистам экономить на процедуре запусков космических спутников, что гарантированно увеличит количество спутников в российских орбитальных группировках. В задачу ученых в рамках Инжинирингового центра университета входит разработка компонентов для ракеты.

«Сейчас в нашей стране развивается несколько проектов ракет-носителей легкого и сверхлегкого класса, такие носители очень нужны нашей космонавтике для удешевления вывода малых космических аппаратов», — рассказал Валерий Попцов, старший научный сотрудник НИЦ «Космическая энергетика», ведущий сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева.

По данным издания, запуск ракет будут производить с космодрома Восточный, где появится специальный наземный стартовый комплекс. Ученые и студенты работают над проектированием пневмогидросхемы двигателя первой ступени ракеты и системы управления второй ступени носителя, состоящей из трех газовых двигателей. Специалисты также делятся информацией, какие проекты намерены реализовать в будущем. На базе университета проходит ряд испытаний. Активное участие в разборках принимают студенты.

По информации издания, специалисты решают ряд задач: работают над проектированием уникальных беспилотных систем, ищут способы усовершенствования отечественной машиностроительной отрасли, занимаются изучением особенности промышленной робототехники.

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