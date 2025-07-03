Выставлен на аукцион: названа стоимость самого крупного марсианского метеорита

По информация издания, метеорит намерены продать за $4 млн. Его вес — 24,5 кг. По данным экспертов, на Земле было найдено всего около 400 марсианских метеоритов. Объект, который выставляют на аукцион, обнаружен в отдаленном регионе Агадес в Нигере. О редкой находке стало известно в 2023 году. Ранее настолько ценного метеорита на аукцион не выставляли ни разу.

Согласно данным аукционного дома Sotheby’s, кусок метеорита красного цвета мог отделиться от поверхности Марса. После мощного столкновения с астероидом его могло выбросить в космос. На Землю метеорит попал видоизмененным — он частично превратился в стекло, что может говорить о сильном столкновении с астероидом. При прохождении через земную атмосферу на объекте образовалась стекловидная корка.

Профессор Стив Брузатте выразил обеспокоенность, что метеорит не передают ученым для дальнейших исследований. Планетолог Джулии Картрайт не разделяет мнение коллеги.

«В конечном счете, если бы не было рынка для поиска, сбора и продажи метеоритов, в наших коллекциях их было бы гораздо меньше — а это стимулирует науку!» — сказала она в среду в интервью CNN.

По информации издания, метеорит появится на аукционе 16 июля.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе выставили на аукцион крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы.