Российских туристок, подравшихся с полицейским в аэропорту Антальи, будут судить

Российские туристки Светлана и Юлия, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, не смогут вернуться на родину в ближайшие 3,5 месяца. Женщинам необходимо дождаться решения суда. Заседание назначено на декабрь, сообщил SHOT.

На момент судебного заседания исполнится полгода с момента, как туристки вынуждены находиться в Турции. Несколько дней назад им пришло уведомление от местных властей, в котором сообщается дата суда — 11 декабря. В рамках расследования изучили камеры видеонаблюдения и допросили очевидцев.

Материальное положение женщин не улучшилось. У них по-прежнему нет денег на аренду жилья и питание. Большую часть времени туристки проводят в заброшенных зданиях. Они боятся оказаться в поле зрения полицейских. Теперь у россиянок появилась еще одна проблема. Они заболели. Денег на лекарства также нет.

«Посольство РФ в Турции направило в МИД страны ноту, но пока ситуация никак не изменилась», — сообщил SHOT.

Светлана и Юлия прилетели отдыхать в Анталью. Они боялись перелета, поэтому выпили незадолго до посадки джин. В турецком аэропорту одну туристку не пропустили, а у второй забрали телефон. Россиянки утверждают, что вели себя достойно, а сотрудники правоохранительных органов применили к ним силу. В турецкой прокуратуре заявили, что принятые меры были спровоцированы некорректным поведением. Женщин пришлось задерживать. Они оказывали сопротивление.

Ранее сообщалось, что россиян обяжут тестировать животных на бешенство перед выездом за границу.