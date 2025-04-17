Российский депутат четыре года дистанционно работал с Украины

Депутат из Забайкальского края Михаил Носик рассказал, почему четыре года работал в дистанционном формате с Украины, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным издания, российский депутат поехал на Украину на собственном автомобиле в 2022 году до начала спецоперации. Он планировал пройти курс лечения в онкодиспансере из-за более приемлемой цены и отсутствия логистических проблем. После начала СВО депутат не смог покинуть страну из-за отсутствия украинских документов.

По информации Baza, депутат принял решение работать удаленно. Он в режиме онлайн проводил встречи с жителями, контролировал решение вопросов. При выходе в Сеть пользовался VPN. По словам депутата, он неоднократно обращался в различные ведомства с просьбой оказать ему помощь в возвращении на родину.

По данным канала, депутат положительно оценил свою работу. В настоящее время он проживает в Днепропетровске. Переехать из другого украинского города был вынужден из-за обысков со стороны украинских силовиков.

«В марте 2022 года Носика сдали родственники и к нему приехали украинские силовики — забрали €800, 50–80 тыс. руб. и документы на машину. Откупиться удалось за две бутылки коньяка. После этого Носик сменил место жительства», — сообщила Baza.

По данным Baza, Носик продолжает числиться в Совете депутатов. Комиссия по этике настаивала на его исключении, но коллеги решение не поддержали. Он также выступил против. Депутат надеется, что попадет под обмен.

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