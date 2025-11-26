Российский фитнес-тренер резко набрал вес для курса похудения подопечных и умер

Во вторник, 25 ноября, в Оренбурге прошло прощание с известным фитнес-тренером Дмитрием Нуянзиным, сообщил 56orb.ru со ссылкой на социальные сети.

По информации издания, тренер умер во сне в возрасте 30 лет. На протяжении девяти лет он активно рассказывал в своем блоге о правилах похудения и наборе мышечной массы. Советы давал на основе практической деятельности. Нуянзин проводил тренировки, помогал составить сбалансированный рацион питания.

По данным издания, в ноябре блогер запустил очередной курс для похудения. Дмитрий начал целенаправленно набирать вес, чтобы на своем примере показать эффективность тренировок и правильного питания. На видео он снимал, как ест фаст-фуд. За несколько месяцев он рассчитывал набрать 25 кг. В рамках курса он предлагал подопечным получить приз в размере 10 тыс. руб.: требовалось при весе свыше 100 кг сбросить минимум 10% от общей массы тела.

По информации издания, причина смерти — остановка сердца. Согласно предварительной версии, которая официально не подтверждена, сердце не выдержало нагрузки из-за большого количества жирной пищи. У тренера осталась жена.

Ранее сообщалось, что в Канаде на 86-м году жизни скончался один из самых известных гангстеров страны Джеральд Большой Джерри Мэттикс.