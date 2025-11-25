Умер гангстер и медиазвезда Большой Джерри: преступник стал культовой фигурой и снялся в сериале

В Канаде на 86-м году жизни скончался один из самых известных гангстеров страны Джеральд Большой Джерри Мэттикс. Об этом сообщил портал IMDb. Он был медийной персоной и фигурантом громких уголовных дел, а в последние годы снялся в популярном сериале.

Мэттикс родился в 1940 году в Квебеке и был младшим сыном в многодетной семье. Его путь в преступном мире начался рано — уже в 15 лет он занимался противоправной деятельностью. К 21 году он уже был женат и имел нескольких детей.

В начале 1960-х годов прошлого века Большой Джерри вместе со своим братом Ричардом создал собственную банду. Группировка специализировалась на угоне грузовиков. Первый серьезный тюремный срок Мэттикс получил в 1966 году по совокупности статей.

Братья стали ключевыми фигурами так называемой «Западной банды» — монреальской преступной группировки. Самым громким делом этой организации стала контрабанда 26,5 тонн наркотических веществ.

Большой Джерри активно общался с журналистами. Когда преступник в очередной раз оказался в заключении, в его поддержку запустили общественную кампанию с требованием условно-досрочного освобождения (УДО).

В 2010 году Мэттикса выпустили на свободу досрочно. Одним из специальных условий освобождения стал запрет на контакты с ранее судимыми людьми, а также на появление в порту Монреаля. В 2022 году Большой Джерри снялся в канадском сериале Kings Coke.

