Собеседник агентства Валентин рассказал, что также военные ВСУ обстреливают команды, которые эвакуируют с поле боя раненых. В дронах-камикадзе установлена функция FPV, при помощи которой противник через камеру наблюдает за происходящим, а затем оператор выбирает момент для нанесения удара. Это доказывает, что бойцы ВСУ целенаправленно уничтожают российских военных медиков и не дают возможности вывозить раненых. Валентин рассказал о потерях.

«Вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили… Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», - рассказал агентству «РИА Новости» начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин

Хирург Валентин находится в зоне СВО на Запорожском направлении. В зону спецоперации постоянно отправляют военных, которые проходят обучение у западных инструкторов. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются натовские офицеры, когда к ним приезжают бойцы ВСУ.