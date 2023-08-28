Российский хирург: ВСУ целенаправленно обстреливают медиков и добивают раненых в зоне СВО
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Начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин рассказал агентству «РИА Новости», что военные ВСУ целенаправленно обстреливают российских военврачей. Предварительно противник исследует территорию дронами или же наносит прицельный удар дронами-камикадзе.
Собеседник агентства Валентин рассказал, что также военные ВСУ обстреливают команды, которые эвакуируют с поле боя раненых. В дронах-камикадзе установлена функция FPV, при помощи которой противник через камеру наблюдает за происходящим, а затем оператор выбирает момент для нанесения удара. Это доказывает, что бойцы ВСУ целенаправленно уничтожают российских военных медиков и не дают возможности вывозить раненых. Валентин рассказал о потерях.
«Вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили… Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», - рассказал агентству «РИА Новости» начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин
Хирург Валентин находится в зоне СВО на Запорожском направлении. В зону спецоперации постоянно отправляют военных, которые проходят обучение у западных инструкторов. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются натовские офицеры, когда к ним приезжают бойцы ВСУ.