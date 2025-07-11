Российский инженер попросил президента США о помиловании

По информации издания, в случае одобрительного решения американского лидера россиян избежит экстрадиции во Францию. В стране ему могут назначить до 20 лет лишения свободы. Собеседник агентства уточнил, что в случае экстрадиции 18 месяцев заключения в США учтены не будут.

Мельников отметил, что на основании запроса Франции россиянина выдворили в следственный изолятор. Там он будет находиться до принятия решения о выдаче. До запроса было известно, что российский инженер имел право вернуться в РФ после отбывания наказания в США.

«Является явным нарушением норм международного права, в частности нормы, что по одним и тем же обвинениям не судят дважды», — Мельников прокомментировал «Интерфаксу» преследование Легкодымова со стороны Франции.

Правозащитник Мельников высказал мнение, что Анатолий Легкодымов хочет вернуться домой. Его ждут несовершеннолетние дети. Позиция США относительно криптовалют в последнее время изменилась. Кроме того, Трамп уже помиловал некоторых известных фигурантов дел в криптосфере. Все перечисленные факты стали поводом для официального обращения россиянина к американскому президенту.

Ранее сообщалось, что МВД России экстрадировало разыскиваемого преступника из Индонезии.