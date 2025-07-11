МВД России экстрадировало разыскиваемого преступника из Индонезии

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об экстрадиции из Индонезии в РФ россиянина, обвиняемого в незаконной торговле личными данными граждан, полученными из информационных систем и баз данных российских государственных учреждений.

Операция по экстрадиции была проведена сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний.

Согласно материалам следствия, в 2019 году обвиняемый стал участником организованной преступной группы, специализировавшейся, в частности, на незаконном распространении персональных данных граждан, хранящихся в информационных ресурсах и базах данных государственных ведомств.

В отношении данного лица возбуждены уголовные дела по статьям 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 210 (организация преступного сообщества) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации. В марте 2022 года обвиняемый был объявлен в международный розыск, а в июне 2025 года его задержали.

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