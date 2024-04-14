Российский моряк Колчанов вышел на связь с семьей с захваченного Ираном судна

Жена россиянина Тимофея Колчанова, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, рассказала, что мужу удалось с ней связаться, информирует издание « Известия ».

Мария рассказала, что супруг позвонил ей с неизвестного номера. Разговор длился всего около восьми секунд, но этого хватило, чтобы россиянин сказал, что он жив и здоров. Моряк выразил надежду, что в ближайшее время конфликтная ситуация разрешится, и он сможет вернуться домой.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — сообщила «Известиям» Мария Колчанова.

Сестра Тимофея Колчанова рассказала, какую должность занимает ее 38-летний брат на судне.

«Он работает на судне старшим механиком. Судно захватили вчера. Из посольства передали, что весь экипаж жив», — рассказала она.

С женой Тимофея также связывался представитель крюингового агентства. Он подтвердил, что в настоящее время с судном не удается установить связь. Также рассказал, что все члены экипажа живы. Они находятся в безопасности. По данным SHOT, с семьей также связывалось посольство РФ в Тегеране, представитель которого заверил, что с моряком все в порядке.

Ранее мы сообщали, что судно следовало из ОАЭ в Индии. СМИ Ирана информируют, что причина захвата военными судна заключается в конфликте между Израилем и Ираном. Посольство России в Иране следит за развитием ситуации.

Ранее мы также сообщали, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля.