Рост престижа профессии учителя отметила сенатор Алтабаева

Сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева высказала мнение, что проведенные реформы в системе образования оказали положительный эффект, сообщили РИА Новости .

Профессия педагога стала намного престижнее, чем была раньше. Все больше мужчин приходит в школу. Для комфортного преподавания правительством созданы все условия: во многих школах провели ремонт. Теперь они стали современными учебными центрами с необходимым оборудованием и учебными материалами.

Заработные платы в настоящее время стали достойной оплатой труда педагогов. Важно добиться того, чтобы заработная плата по всей России была примерно на одном уровне, чтобы не было существенной разницы между доходами учителей из разных регионов. Совмещать с репетиторством основную работу решают все меньше преподавателей.

Также были проработаны механизмы влияния на школьников, чтобы в случае их неправомерных действий у педагога были рычаги управления. На регулярной основе проводится комплексная работа с родителями. Практикуется исключение детей из школ в случае их аморального поведения.

«Хорошо подготовленные, квалифицированные педагоги, мужчины, главное - надеюсь, будут выбирать эту профессию. Нужны школе настоящие, хорошие учителя», — сказала РИА Новости сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ, а также указал на необходимость постоянного усовершенствования ЕГЭ. Так, недопустимо, что во время экзамена ученику приходилось решать задания, с которыми он не сталкивался во время учебного процесса.