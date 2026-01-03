Рост заказов пиццы в Пентагоне достиг уровня, соответствующего DEFCON 4

Согласно данным, публикуемым на специализированном информационном портале Pentagon Pizza Index, в районе расположения штаб-квартиры Министерства обороны США фиксируется аномальный рост числа заказов пиццы, несмотря на период зимних праздников, сообщила «Лента.ру». Выяснилось, как это связано с обострением ситуации в Венесуэле.

Ресурс, отслеживающий эту необычную метрику, указывает на «повышенную готовность» и отмечает, что уровень заказов соответствует условному индикатору DEFCON 4.

Ранее на эту тему высказывался министр обороны США Пит Хегсет, комментируя получивший распространение интернет-мем, согласно которому всплеск заказов пиццы в Пентагон коррелирует с периодами международных кризисов.

«Я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать. Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — пошутил он.

Термин DEFCON обозначает систему индикации уровня боеготовности ВС США. Данная шкала является пятиступенчатой и служит для визуализации степени оперативной подготовки военных структур к возможному конфликту.

Нижняя граница шкалы, DEFCON 5, соответствует нормальной повседневной деятельности в мирное время. Верхняя граница, DEFCON 1, означает наивысшую степень мобилизации и готовность к немедленным действиям в условиях непосредственной угрозы.

Ранее сообщалось, что администрация президента Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе.