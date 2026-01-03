Информированы, но молчат: какова позиция команды Трампа на сообщения об атаке на Каракас

Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X написала, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщило РИА Новости.

Журналистка уточнила, что официальных комментариев от чиновников администрации президента США Дональда Трампа на данный момент не поступало.

«Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом сегодняшним ранним утром», — написала журналистка.

На данный момент хронологию происшествий в столице Венесуэлы можно восстановить по сообщениям жителей. Горожане рассказали, что около двух часов ночи американские самолеты и вертолеты нанесли удары по нескольким объектам. В Сети появилось фото последствий: столбы дыма и зарево.

Позже местные жители проинформировали, что в районе Каракаса раздавались звуки интенсивной стрельбы. Жители уверены, что в городе высадился американский десант.

По сообщениям от местных жителей, мощные взрывы прогремели в районе города Макуто, расположенного в штате Ла-Гуайра, а также вблизи территории штаба Военной академии и центрального командования Военно-морских сил Венесуэлы в зоне Месета-де-Мамо, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 3 января сбили 22 украинских беспилотника.