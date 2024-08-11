В РФ стартует серийное производство нового БПЛА-тяжеловеса

Специалисты рассказали, что их новая разработка оснащена возможностью перевозить полезную нагрузку общей массой до 10 кг. Они уточнили, что в данный момент в зоне СВО дрон еще не применяется, но с сегодняшнего дня начнется его производство.

Они также добавили, что техника уже была «облетана». Сообщается, что дрон позволит наносить не ожидаемые врагом удары вглубь фронта по типу точек временной дислокации, опорных пунктов и подобных.

Ранее сообщалось, что украинский дрон чуть не угодил в автомобиль с белгородским губернатором Гладковым.