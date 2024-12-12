«Ростикс» прокомментировал инцидент с куриной просрочкой в Ижевске

«Ростикс» предоставил официальные комментарии об инциденте с куриной просрочкой в Ижевске, подтвержденном специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, сообщил udm-info.ru.

Сотрудники установили, что в ресторане быстрого питания Rostic’s (ООО «КФС Ижевск») при хранении полуфабрикатов из мяса птицы не были соблюдены рекомендованные ведомством требования. Клиентская служба Roctics Customer-Service отреагировала на комментарии, опубликованные в соцсетях Udm-info по данному сообщению.

В компании отметили, что проверки в ресторанах сети проходят на регулярной основе. Кроме того, эксперты проводят аудиты поставщиков. Высокие стандарты качества и пищевой безопасности занимают приоритетное место в деятельности компании. Клиентская служба не отрицает, что одним из сотрудников была допущена ошибка.

«Из-за ошибки сотрудника информация о поступлении партии куриной продукции в ресторан была внесена в систему контроля позднее ее фактической приемки. Мы уже предприняли все меры, чтобы такие ошибки больше не повторялись», — заявили в компании.

В компании добавили, что предоставили всю информацию о происшедшем инциденте в надзорные органы. В холодильных камерах, которые установлены в ресторане, при помощи комбинированных измерителей регулярно проверяют температуру. Меры выполняют в рамках решения, принятого законодательством. В сообщении также указано, что все поставки продукции, а также ее реализация, производились в рамках рекомендованного производителем срока годности.

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