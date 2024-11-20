В популярных российских сосисках нашли компонент, провоцирующий рак

В России в некоторых сосисках популярных марок была найдена микробная трансглютаминаза. Этот компонент известен как мясной клей, а при накоплении в органихме способен вызвать проблемы с ЖКТ и спровоцировать развитие опухоли. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash.

Микробная трансглютаминаза может ударить по иммунитету, желудку, кишечнику и подарить в перспективе онкологическое заболевание. По данным канала, нашли специалисты Россельхознадзора вредоносный компонент в сосисках «Мясная коллекция МК», «Знать», «Колбасы от Макарова», у производителя из Пензенской и Владимирской областей. Также обнаружили клей в продукции псковского ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Пробы эксперты взяли в торговых сетях Мордовии. Помимо сосисок провели и другие продукты. Оказалось, что мясной клей был в твороге «Алтайская буренка». В то же время в сортах плавленых сыров «7 утра» нашли поддельные жиры, как и в молоке Саратовского комбината.

Отметим, что сами производители сосисок, в том числе и детских, не комментировали результаты проверок. Специалисты усилили лабораторный контроль над перечисленными продуктами и изготовителями.

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