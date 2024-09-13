Ростовчане живут полгода без воды из-за проблем с договором на подключение

Жители трех частных домов на улице 28-я Линия в Ростове-на-Дону рассказали, что на протяжении шести месяцев не получают воду, сообщила rostovgazeta.ru

Жители пояснили, что воду им отключили в марте. В компании рассказали, что необходимо перезаключить договор на обслуживание. Люди уверены, что документы остались у компании. Услугу им подключали 15 лет назад. Представители компании заверили, что без документов не могут заключить договор. Ростовчан обвинили в незаконном подключении. Жильцов проинформировали, что воду могут подключить заново, но за 240 тыс. руб. (от каждого собственника).

«Нас убеждают, что договора нет, что к воде, дескать, мы подключились сами и самовольно пользовались ресурсом. Но разве мы могли сами тянуть трубы в дома?» — недоумевает жительница одного из домов Анна.

Жители рассказали, что без воды им очень тяжело. Они ходят купаться к своим друзьям или близким. Аналогично поступают со стиркой. Для приготовления еды покупают бутилированную воду. Два собственника заплатили по 100 тыс. руб. В компании ответили, что к работам приступят, когда владельцы трех домов заплатят деньги.

Проблема в том, что в третьем доме жила женщина-колясочница, которая умерла. За домом присматривает ее родственница, которая часто отсутствует. Люди переживают, что она может не согласиться платить.

Читательница Анна обращалась в прокуратуру, где женщине посоветовали решать проблемы в судебном порядке.

«Обращаться в суд мы не стали. Никуда больше не жаловались. Я уже давно поняла, что все это бесполезно», — делится мыслями собеседница.

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