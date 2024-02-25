Клиент прав, но несчастен: как доказать, что онлайн-курс не дал результата

В последние несколько лет в России появилось множество самых разных онлайн-курсов. Оценить их качество заранее трудно, выводы приходится делать на основе опыта. Если он негативный, то возникает вопрос, можно ли вернуть деньги, заплаченные за учебу. Добиться этого трудно, но такой шанс есть.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, в этом случае нужно опираться на Закон «О защите прав потребителя». Он предусматривает, что потребитель вправе в любое время отказаться от получения услуги.

«Онлайн-курсы же рассматриваются законодательством как услуга, которая оказывается дистанционно. Соответственно, необходимо подать соответствующее заявление тому, кто оказывает такие услуги, и ждать своих денег в течение десяти дней. Если они не поступят вовремя, с исполнителя через суд можно будет взыскать еще и неустойку за каждый день просрочки. Исполнителю можно ничего не объяснять, достаточно просто отказаться от дальнейшего прохождения курса», — пояснил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, добавил адвокат, зачастую организаторы курса прописывают в договоре, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к информации — записям вебинаров или самой образовательной площадке — или в момент первого онлайн-занятия. Тогда вышеуказанная норма уже не поможет. Ведь формально клиент получил услугу в полном объеме.

«В таком случае необходимо будет доказывать существенный недостаток этой самой услуги с требованием его устранить или снизить стоимость. На практике это очень непросто. Как доказать, что вы не овладели новыми знаниями, не открыли что-то новое для себя, не стали успешнее, счастливее, спокойнее? В таком случае крайне рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической помощью, иначе вы можете попасть на тех, кто уже умеет «отрабатывать негатив» и за высокими словами и «завтраками» навязывать еще больше пустых услуг», — пояснил эксперт.

Ранее выяснилось, кто может стать жертвой инфоцыган вроде Шабутдинова.