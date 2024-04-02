Ростовчанка возмущена состоянием местного кладбища

Жительница Ростова Елена после посещения Северного кладбища обратилась в редакцию RostovGazeta. Она просит разобраться, почему администрация кладбища лишь предлагает платные услуги, но никак не следит за состоянием территории.

Женщина рассказала, что многие деревья упали. Теперь на могилах лежат большие стволы. Некоторые ветки проросли из земли так, что преграждают проход. Когда их вырываешь, стоит неприятный запах. Также вся территория завалена сухими ветками. В прошлом году женщина с супругом уже стали свидетелями, как быстро эти палки загораются.

«И, как издевательство, мимо нас тогда проезжали ребята на машине — предложили помощь по установке оградки и памятника. Муж тогда очень разозлился. Услуги они предлагают, а порядок навести никто не хочет», — добавляет Елена.

На одном из участков кладбища осталось много могил, в которые никого не захоронили. В некоторые ямы люди теперь скидывают мусор и сухие ветви. Другие же поросли травой. Проблема в том, что не всегда удается сразу заметить, что впереди яма. В нее легко провалиться, считает Елена.

«Соседка звонила и тоже жаловалась, что по мостику через овраг на пятый квартал проходить страшно и опасно. Это что ж такое здесь творится?» — задается вопросом ростовчанка.

В местной администрации рассказали, что каждый гражданин имеет право на то, чтобы сотрудники кладбища бесплатно убрали сухое дерево с могилы его близкого. Для этого необходимо написать заявление и ожидать очереди. Относительно решения других проблем ответа не поступило.

Ранее мы сообщали, что семиклассница вырвала могильный крест и разгуливала с ним, смеясь и позируя на камеру, по кладбищу в Ленобласти.