RostovGazeta: город Красный Сулин превращается в большой мусорный полигон

Местные жители Красного Сулина рассказывают, что региональный оператор «Экострой-Дон» длительное время не вывозит мусор. Они прислали в редакцию RostovGazeta фото и видеодоказательства.

«Это же ужас, что творится с мусором в нашем городе. Город буквально превращен в помойку, никому до этого нет дела. Свалки — смердят», — рассказывает активистка Вера Айрапетян.

Горожане рассказали, что неоднократно обращались в региональные СМИ и к местным властям. Проблема не решается, поэтому люди инициировали сбор подписей для петиции. Горожане надеются, что на федеральном уровне найдутся те, кто поможет ликвидировать последствия загрязнения города.

Мусора скапливается так много, что образуются горы. Неприятный запах и грязь — не единственные негативные последствия бездействия оператора. Когда контейнеры очищают, что как говорят горожане, бывает редко, их оставляют посреди улицы. Недавно это стало причиной ДТП.

Редакция RostovGazeta обратилась к местной администрации, где отметили, что раньше проблема была более критичная, чем сейчас.

«В январе у нас были проблемы с вывозом мусора — региональный оператор не справлялся, ссылаясь на погоду и поломку автомобилей. Все были в курсе этой ситуации, и МинЖКХ, и прокуратура. Сейчас, конечно, встречаются частные проблемы, например, где поведерный сбор отходов. Но контейнерные площадки вроде бы все очищены. Этих гор мусора уже нет», — подчеркнули в администрации.

Связаться с компанией «Экострой-Дон» не получается. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее мы сообщали о проблеме, которая беспокоит жителей Ижевска. Мусор там вывозят, но снег не чистят. Дети идут в школу по проезжей части, где автомобильные колеса продавили колею.