В Ижевске дети ходят в школу по проезжей части из-за неочищенных от снега дорог

В социальных сетях жители Ижевска оставляют много жалоб из-за того, что улицы города не очищают от снега, сообщает udm-info.ru .

Это доставляет неудобства многим жителям. В первую очередь страдают дети, которые вынуждены ходить в школу по проезжей части. Улицы не чистили после нескольких снегопадов, протаптывать дорожки у людей нет сил.

«Улица Выборная. Тротуар, который был летом, осенью перекопали. Сейчас все завалено снегом. Дорога на 1,5 полосы. Дети в школу ходят по проезжей части», — пишет пользователь социальных сетей.

Вторая категория, которая страдает от недоработки коммунальщиков — мамы с колясками. Одна девушка рассказала пользователям соцсетей, как добиралась с ребенком в поликлинику около часа, хотя обычно дорога не занимает так много времени. С коляской очень сложно объезжать колдобины снега. Идти можно по проезжей части, но колеса коляски не вмещаются в колею, образовавшуюся от автомобильных шин.

«Пост гнева. У нас что в этом году, тротуары чистят с поднятыми ковшами, середина не почищена, а по бокам следы от колёс, ходить невозможно, а с коляской вообще. Улицы Надежды Курченко и Калашникова. Так можно фотографировать везде тротуар. До поликлиники с ребёнком добирались целый час».

Страдают пешеходы и водители. В некоторых районах города снег чистят на проезжей части, но въезд во дворы преграждают искусственно созданными сугробами.

«По-вашему, это нормально? Почистили улицу Красную, а заезды в переулки и улицы не надо? Просто слов не хватает. Ты приезжаешь после работы уставший, а тут тебе еще и приходится чистить заезд в улицу?»

Люди пишут, что особенно тяжело инвалидам. В одном районе снег не чистили с ноября прошлого года.

Ранее мы сообщали, что местная администрация одного из районов Уфы попросила помощи в расчистке снега у местных жителей, что стало поводом для жесткой критики.