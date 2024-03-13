RostovGazeta: покинувшие Россию из-за СВО массово возвращаются

После объявления о начале СВО некоторые граждане России приняли решение уехать за границу. Они позиционируют себя как релоканты. Так поступали и жители Ростовской области, которые спустя два года СВО массово возвращаются домой, сообщает rostovgazeta.ru .

Семейная пара из Ростовской области призналась, что покинули РФ из-за страха. Пара находилась в ожидании рождения малыша. Уехали в Косово. Прошло два года, а жизнь наладить за границей не вышло. Главная проблема — языковой барьер. Последним аргументом стали постоянные отключения электроэнергии.

«Сейчас мы уже видим, что в Ростовской области все спокойно, ПВО успешно срабатывают. Недавний случай в Таганроге — лучшее тому доказательство», — замечает мужчина.

Ирина Макарова в первую неделю после объявления об СВО уехала в Астану (Казахстан). Столкнулась с грубостью местных жителей, которые поняли, откуда она приехала. Были и другие проблемы — языковой барьер и дорогая недвижимость. Девушка вернулась в РФ.

«На первый месяц я сняла квартиру по самой обычной цене. Моя студия в спальном районе стоила около 27 тысяч рублей. Сейчас цены ставят в долларах. От 400 долларов начинаются студии, однушки от 500-600. Квартиры в центре и того дороже», — жалуется девушка.

В Таганрог неделю назад вернулся Илья Ольхов, который уехал в Германию.

«Как бы странно это ни звучало, я безумно соскучился по „Госуслугам“. Вообще не ценил их и вечно ругал за то, что тупят иногда. А когда оказался вообще без них — это кошмар. Элементарно попасть к врачу в Германии, даже если ты гражданин — это тот еще квест. Что уж говорить о мигрантах, даже оформленных по всем нормам и правилам, как я», — рассказывает Илья.

Мария в 2022 году уговорила мужа бросить все и уехать в Грузию. Теперь понимает, что все это было зря. Работу найти не всегда легко.

«По образованию я бухгалтер, но тут работала только в обслуживающем персонале: мастером чистоты, официантом, бариста. Каждый раз меня увольняли без объяснения причин, а на замену брали граждан Грузии. И новую работу труднее стало находить. Очень часто встречаются объявления с пометкой „для россиян работы нет“, — вспоминает дончанка.

Грузинские арендодатели, как и казахстанские, сразу подняли цены на аренду жилья, когда поняли, сколько приезжает россиян. В нынешнем году ребенку Марии предстоит идти в первый класс. Без гражданства оформить ребенка в школу нелегко. Семья единогласно решила вернуться в РФ.

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