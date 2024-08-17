Нумеролог назвала даты, в которые рождаются миллионеры

Фраза «прирожденный миллионер» заиграет по-новому, если знать, что в дате рождения каждого человека вшит код, который может определить, есть ли у него потенциал на заработок огромных сумм. Как рассчитать наличие «кода миллионера», «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Кристина Щербань.

Самый «богатый» месяц

По ее словам, чтобы узнать, вшит ли код в вашу матрицу, нужен профессиональный расчет и полный разбор даты рождения.

«Только в этом случае можно с точностью определить, достаточно ли у человека потенциала и как его правильно раскрыть, чтобы навсегда стать финансово независимым человеком», — заявила эксперт изданию «Подмосковье сегодня».

Но и без глубокого разбора определить потенциал миллионера все же можно, добавила она.

«Одним из подходящих сочетаний является 19-5-14 в любом порядке. Кроме того, благодаря исследованиям дат рождения самых богатых людей мира можно смело заявить, что больше всего миллионеров родились в октябре. Энергии месяца помогают им находить решения практически неразрешимых проблем и дружить со своей фортуной», — пояснила Щербань.

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Цифры богачей

На втором месте, отметила нумеролог, рожденные в августе. Эти люди всегда добиваются своей цели.

«Отдельно стоит отметить конкретные даты: 1, 3, 4, 7, 14, 21 и 28. Люди, рожденные в эти числа, обладают качествами миллионера», — подчеркнула она.

Если же вы родились в одну из этих дат, и к тому же в августе или октябре, то просто обязаны раскрыть свой потенциал и стать состоятельным человеком, заявила Щербань.

«Если же вы не нашли себя в списке, не стоит раньше времени грустить, потому что зачастую ваш код миллионера может быть «скрыт» внутри вашей матрицы, и его нужно отыскать с помощью нумеролога», — заключила она.

Ранее нумеролог назвала даты, в которые рождаются самые неудачливые люди.