RostovGazeta: районы Ростовской области подтоплены грунтовыми водами, власти бездействуют

Жители различных районов Ростовской области обращаются в редакцию RostovGazeta . Они рассказывают, что их дома и дворы подтоплены грунтовыми водами. Люди считают, что местные власти не решают проблему. С каждым днем ситуация обостряется.

«Надо понимать, что Ростов стоит на воде — город весь испещрен маленькими речушками и родниками. При глобальном строительстве, судя по всему, не учитывалось движение потоков грунтовых вод. Их течение нарушалось, а в итоге теперь страдают жители», — делится мнением Елена Фридман.

Жители ростовской улицы Шоссейной сообщили, что проблема была актуальной на протяжении нескольких лет. Сначала вода приходила, потом самостоятельно уходила. Это не приносило особенных неудобств или материального ущерба. В нынешнем года ситуация кардинально изменилась.

«Уровень грунтовых вод в этом году поднялся везде. У наших жителей топит подвалы и погреба. У кого цокольные этажи — сильнее ощущают проблему», — рассказывает председатель СНТ «Локомотив» Елена Фридман.

Некоторым людям пришлось уехать в соседние районы и снять жилье. Другие перебрались к родственникам. Те, кто остался, утверждают, что воды становится все больше. Она не уходит. Ростовчане называют причины подтопления: необдуманное строительство различных жилых комплексов и других объектов вблизи частных секторов.

«После того, как построили станцию «Ростов-Западный», начала появляться первая сезонная вода. Раньше же там был овраг — русло родника, через который уходила вода. А при строительстве этот овраг засыпали», — рассказывают RostovGazeta жители садоводства.

Жители СНТ «Братство» рассказывают, что местные власти отказываются оказывать помощь в откачке воды. Приходится платить собственные деньги.

«Когда залило мой двор, я обратилась в службу 112, но заявку не приняли. Сказали, что режима ЧС нет и посоветовали вызывать ассенизаторов. Но позвольте, ассенизаторы бесплатно не приезжают! Выкачать только одну яму стоит 6 тысяч рублей. А у меня весь двор был залит. В итоге пришлось срочно покупать погружной насос и самой откачивать воду», — рассказывает жительница улицы Первой Турнирной Наталья Звягинцева.

Подтопление приносит и другие затраты: портятся сады, выходит из строя техника, разрушаются фасады домов. Еще одна проблема — откачка помогает не всегда.

«У многих на участках стоит вода. Дошло до того, что стекающие грунтовые воды с одной стороны начали подтапливать поликлинику и уже подбираются к многоэтажкам на Белоусова. А с другой стороны, по улице Петренко, вода течет к почте и МФЦ», — отмечает председатель СНТ «Урожай» Татьяна Преснякова.

Многие собеседники RostovGazeta отметили, что без помощи местной власти уже точно не справятся с проблемой.

«Года три мой дом топит грунтовыми водами. Мы обращались в местную администрацию. Но это ни к чему не приводило. Придут, составят акт и на этом все заканчивалось. А воды в доме по щиколотку. И то, только потому, что мы постоянно ее вычерпывали и не давали собраться по колено. Мебель стоит в воде сантиметров на 15. А когда идут дожди — ситуация становится и вовсе катастрофической», — отмечает батайчанка Майя Боркова.

Ранее мы сообщали, что жители СНТ в Ростове не смогли вернуться в свои дома из-за подтопления дороги.