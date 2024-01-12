RostovGazeta: жители СНТ в Ростове оккупированы из-за подтопления грунтовых вод

Житель Ростова Сергей сообщил, что все собственники жилья, расположенного в СНТ «Вираж» в хуторе Ленинаван, стали заложниками природной стихии, сообщает rostovgazeta.ru .

Грунтовые воды залили помещения и участки. Приехали пожарные утром, 11 января, чтобы откачать воду. Машины перекрыли единственный проезд автомобилям. Альтернативных способов выехать из поселка нет. Пришлось договориться с пожарными.

Спасатели положили на дорогу шланг. Местные автомобили проезжали по нему. В итоге он прорвался. Теперь коммунальщики планируют рыть землю, чтобы проложить трубу, значит, проезд будет закрыт еще долго.

«Представляете? Дорогу для проезда перекрыли жителям порядка 90 домов в хуторе Ленинаван. Судя по тому, что вода в СНТ не убывает, продолжаться это может долго. А организовывать проезд — отказываются», — говорит RostovGazeta Сергей.

В администрации Ленинавана корреспонденту рассказали, что работы по устранению подтопления ведутся с привлечением большого количества людей и спецтехники.

«Да, есть затруднения с подъездом к домам, а как иначе работать? Решить в один момент очень серьезную проблему невозможно. А когда работает спецтехника, пропускать каждую машину тоже не получится», — подчеркнули в администрации.

Сроки выполнения работ не установлены. На место происшествия выезжал глава администрации.

В зимний период времени актуальная также проблема, когда люди проваливаются под лед. Подмосковные спасатели провели рейды, направленные на предотвращение несчастных случаев на водных объектах зимой.