RostovGazeta: Ростов атаковали крысы

Читатели RostovGazeta периодически обращаются с жалобами, что в их дворах в Ростове-на-Дону посреди белого дня ходят крысы. Таких историй много. Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов не отрицает, что количество проживающих в городе грызунов увеличилось.

Эксперт поделился, как можно посчитать количество проживающих крыс в городе. Грызунов всегда в три раза больше, чем местных жителей.

«То есть несложно посчитать, что в Ростове обитает порядка 3,5 миллиона крыс», — отмечает эксперт.

Крысы очень умные и сообразительные. Преимущественно они живут в подземных трубах семьями. На улицу выходят в тех местах, где чувствуют себя безопасно. Ситуация меняется, когда ощущение опасности пропадает, а в городе создают комфортные условия для их проживания. Эксперты уверены, что в последнее время в Ростове появляется все больше свалок.

«Крысы очень хозяйственные. Мало того, что пищевые отходы на контейнерных площадках при несвоевременном вывозе обеспечивают их едой, так еще и наличие строительного мусора помогает им сооружать убежища. Знаете, какие гнезда они благоустраивают? Даже норку рыть не приходится! Камнями забьют, гнездышко из тряпок соорудят, вот и готово место жительства», — отмечает эколог Алексей Лебедев.

Эколог уверен, что люди также виноваты в росте крыс в городе. Он сам стал свидетелем, как на остановке человек выбросил недоеденный пирожок.

«Наверное, для собачки или птички. Только вот птиц и собак уже мало осталось в нашем городе. А крысы этим куском точно полакомятся. Поэтому в Ростове грызуны и бегают ночью по дорогам», — комментирует эколог.

Решать проблему необходимо комплексно сотрудниками профильных служб ЖКХ и санстанции. Еще во времена СССР предприятия следили за тем, чтобы отлавливать или травить крыс. Теперь бизнес эти проблемы не решает.

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