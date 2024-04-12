RostovGazeta: слухи о вспышке холеры в России — это работа вражеского ЦИПсО

Ростовские медики рассказали, что информация о вспышке холеры в некоторых регионах России — это попытки противника посеять панику среди населения, сообщает rostovgazeta.ru .

В различных источниках информации периодически появляются материалы о стремительном распространении холеры по регионам России. Отмечается, что все правительственные ведомства скрывают правду. Ростовские медики опровергают необоснованные заявления.

«Я уверен, что слухи о появлении у нас холеры — это попросту работа вражеского ЦИПсО. Они вбрасывают информацию, частично похожую на правду, люди подхватывают и начинают обсуждать. Но с действительностью это не имеет связи. Никакой секретной информации между медучреждениями и службами надзора нет и быть не может. Наши контролирующие ведомства постоянно мониторят водоемы на предмет наличия вибрионов холеры», — рассказал RostovGazeta медик, который захотел остаться анонимом.

Медик напомнил, что есть множество инфекционных заболеваний, которые не менее опасны для человеческого организма. Россияне должны всегда быть более бдительными и следить за своей гигиеной.

«Мыть руки перед едой, и, конечно же, не пить воду из неизвестных источников. Об этом, наверное, уже нет смысла предупреждать», — отметил доктор.

Что касается холеры, то многие люди, действительно, болеют ее. Иногда россияне могут даже не подозревать об этом. Инфекция в 80% случаев проходит как отравление легкой формы. Не все в этот момент обращаются в больницы. Заразиться холерой человек может только от другого человека.

Холерный вибрион, провоцирующий инфекцию, сначала попадает в рот, а затем желудок и кишечник. Он мгновенно погибает от высоких температур, знойного солнца, от мыльного раствора любого состава.

«Сохраняется он исключительно в теплой воде», — рассказал врач.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже власти опровергли информацию о грозящей вспышке холеры.