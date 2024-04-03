В Воронеже власти опровергли информацию о грозящей вспышке холеры

В Воронеже местные власти опровергли распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что городу грозит вспышка холеры из-за биологической диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Местные власти заявили, что тиражируемая посредством WhatsApp информация о грозящей вспышке холеры из-за биологической атаки является фейком. Отмечается, что подобные сообщения на протяжении долгого времени «кочуют» из города в город, а зачастую появляются весной и осенью. Что касается текста, то он практически всегда идентичен. По заверениям властей, гражданам ничего не грозит и на официальных ресурсах подобная информация не публиковалась.

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