Аварийное здание жилого дома ликвидировали в Орехово-Зуево
Фото: [Мособлархитектура]
В городе Орехово-Зуево на улице Пролетарская снесли аварийное здание, которое ранее было жилым домом № 12, снос произвели в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание многоквартирного жилого дома 1954 года постройки — двухэтажное, шлакоблочное, общей площадью чуть более 690 квадратных метров. Основные элементы дома находились в плохом состоянии и были частично разрушены. В связи с моральным и физическим износом, объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. Были проведены мероприятия по переселению жильцов дома», — уточнил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Администрация городского округа рассматривает варианты использования освобожденного участка, а также вовлечения его в хозяйственный оборот. В ведомстве уточнили, что в общей сложности в муниципалитете выявили 319 проблемных объектов, большинство из них уже снесли, достроили или привели в соответствие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.