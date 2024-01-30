Аварийное здание жилого дома ликвидировали в Орехово-Зуево

«Здание многоквартирного жилого дома 1954 года постройки — двухэтажное, шлакоблочное, общей площадью чуть более 690 квадратных метров. Основные элементы дома находились в плохом состоянии и были частично разрушены. В связи с моральным и физическим износом, объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. Были проведены мероприятия по переселению жильцов дома», — уточнил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.