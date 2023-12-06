Подмосковные спасатели рассказали рыбакам о способах самоспасения при провалах под лед

Работники 313-й и 298-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» провели рейды, направленные на предотвращение несчастных случаев на водных объектах зимой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника третьего территориального управления Андрей Образцов напомнил, что водоемы покрываются льдом неравномерно: сначала вода замерзает у берегов и на мелководье, и только потом на середине водоема.

«Наиболее хрупок лед в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмерзшие предметы, на участках, где есть подводные ключи и стоковые воды. Поэтому лед может проломиться под ногами в любой момент», — предупредил он.

По его словам, человек со средней физподготовкой и без жилета сможет продержаться в ледяной воде не более семи минут.

В ходе рейдов работники «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам о способах самоспасения в случае провала под лед. В первую очередь нужно сохранять спокойствие, не совершать резких движений и звать на помощь. Также необходимо постараться зацепиться за кромку льда, а затем поочередно закинуть на нее ноги и выкатиться на поверхность. При этом вставать на лед сразу нельзя, нужно отползти от кромки на безопасное расстояние в направлении берега.

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