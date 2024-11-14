Ростовский медик рассказал, как не допускать вспышек заболеваний среди детей

Ростовский медик отметил, что среднестатистический взрослый человек на протяжении года болеет минимум пять раз. Ребенок заражается в год около 20 раз, в том числе и энтеровирусами. Ничего страшного в подобной статистике нет. Медик обратился к родителям детей с просьбой не пускать приболевшего ребенка в коллектив.

«Если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу. Нужно вызвать врача и оставить лечить дома. И тогда никаких вспышек заболеваний среди детей у нас не будет», — отметил доктор.

Эксперт отметил, что среди детей теоретически возможны вспышки заболеваний энтеровирусами, в том числе и Коксаки. Наиболее подвержены ребята в возрасте до десяти лет. Преимущественно болезнь протекает в легкой форме и отличается выраженной клинической картиной. В первую очередь поражаются покровы кожи.

Медик уверен, что в России вирус Коксаки не приведет к эпидемии, как среди взрослых, так и детей. В демисезон число заболевших всегда возрастает, но в настоящее время ситуация контролируемая.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Подмосковья опровергли информацию о смерти женщины в Подольске из-за вируса Коксаки.