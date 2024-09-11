Ростовский медик рассказал, как выбрать натуральный чай в пакетиках

Доктор одной из ростовских поликлиник рассказал, на что обратить внимание при выборе чая в пакетиках, сообщила rostovgazeta.ru.

Ростовский медик рекомендует отдавать предпочтение заварному листовому чаю. При выборе чая в пакетиках важно обращать внимание на то, как он упакован. Некоторые производители фасуют чай в пластиковые пакетики. От такого товара лучше отказаться. Чаще всего чай пакуют в пакетик из растворимой бумаги. Пластик вреден не только для здоровья, но и окружающей среды. Россиянам стоит быть более ответственными в данном вопросе.

«Также я всегда смотрю, как чай упакован. Если пакетики просто насыпаны в бумажную коробку, то такой чай, со временем, станет невкусным. У него быстро выветривается запах», — отметил медик.

Некоторые производители упаковывают каждый пакетик в фольгу. Такой напиток передаст свой вкус и аромат.

Чай, привезенный из-за границы, может быть опасен. Не во всех странах следят за качеством продукта. Производители добавляют красители и ароматизаторы. Кроме того, в пакетиках заводится плесень. Она не только испортит вкус напитка, но и окажет токсичное влияние на организм.

Ранее сообщалось, что в ассоциации «Росчайкофе» проинформировали, что стоимость чая и кофе в России может вырасти вслед за себестоимостью.