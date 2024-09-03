В ассоциации «Росчайкофе» пояснили, почему стоимость чая и кофе в России может вырасти вслед за себестоимостью

Отпускные цены на кофейную и чайную продукцию могут увеличиться из-за роста себестоимости, вызванной подорожанием сырья, логистическими трудностями и сложной обстановкой в сфере кредитования бизнеса. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, к серьезным изменениям на потребительском рынке это не приведет. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в настоящее время действует период высоких цен на чайное и кофейное сырье. Имеются определенные надежды на урожай в тех или иных государствах, однако пока все предпосылки и все экспертные комментарии свидетельствуют о том, что высокий уровень цен в ближайшие несколько месяцев этого и следующего года и сохранится.

По мнению эксперта, имеют место и трудности с логистикой и проведением платежей за покупаемое кофейное и чайное сырье. Свою роль играет и сложная обстановка в сфере кредитования бизнеса. Так, из-за высокой ключевой ставки Банка России компаниям стало сложнее обслуживать кредитные ресурсы, что тоже неизбежно отразилось на их затратах при производстве.

Он подчеркнул, что при этом рост себестоимости чая и кофе может привести к росту отпускных цен, тем не менее предсказать реакцию розницы и реакцию цен в магазинах на это сложно.

Ранее он сообщил, что жители России не останутся без кофе в связи с его подорожанием на мировом рынке.