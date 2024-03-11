Ростовский таксист рассказал о сложностях профессии

Таксист из Ростова рассказал, почему не каждый водитель пользуется возможностью зарабатывать в месяц около ста тысяч рублей, сообщает rostovgazeta.ru .

Таксист подтвердил, что заработать за месяц 100 000 тысяч рублей вполне реально, но очень сложно. Необходимо работать практически каждый день. Смена длится в среднем около 12 или даже 15 часов. Не каждый человек сможет целый день без отдыха ездить за рулем автомобиля.

Есть и много других факторов, например, встречаются грубые пассажиры. Люди часто скандалят из-за высоких цен, особенно летом. Водитель признался, что не всегда понимает такого поведения, ведь цену объявляют заранее. Бывают и другие неадекватные ситуации.

«Пару раз мне попались пассажиры, которые ездили в такси за запрещенными веществами. Понял я это не сразу, а только когда они при мне, в салоне, начали вскрывать пакетик и пытаться использовать это. Естественно, я не допустил, сразу высадил. Таких пассажиров опасаются многие водители», — говорит таксист.

Есть и другая «сторона медали». Иногда пассажиры оставляют чаевые. Водитель отметил, что часто стоимость заказа некруглая. Не всегда клиент забирает сдачу. Сам собеседник RostovGazeta однажды в качестве благодарности получил 500 рублей при стоимости поездки около 900 рублей.

Таксист также рассказал, почему цены на такси периодически растут. Главная причина — инфляция, рост стоимости продуктов и коммунальных платежей. Стоимость обслуживания автомобиля и топлива также увеличивается.

Еще одна причина — сезонный рост тарифов. Например, многие жители не переносят жару, поэтому летом увеличивается спрос.

«А когда растет спрос — растет и стоимость поездки», — объясняет Иван.

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