Ростовскую область заполонили жуки-олени, которые больно кусаются

Жители Ростовской области в соцсетях рассказывают о появлении в населенных пунктах жуков-оленей. Зоолог ДГТУ Александр Евсюков предупредил, что насекомые больно кусаются, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт отметил, что укусы жуков не представляют никакой опасности для людей, несмотря на болезненные ощущения. Особенно больно кусают самки. Зоолог напомнил, что жуки-олени не ядовиты. Краснокнижные обитают в Ростовской области. Июнь — период, когда взрослые особи выходят из куколок. Насекомые откладывают свои личинки в гниющих пнях. Взрослые особи питаются соком деревьев, но растения не страдают от этого.

По данным соцсетей, много жуков-оленей увидели жители города Шахты. Зоолог уверен, что специально никто не мог завезти насекомых именно в этот населенный пункт. Массовое распространение связано, предположительно, с определенными природными условиями.

«Эти жуки весьма симпатичные. Большие рога — это мощные челюсти, которые позволяют самцам бороться друг с другом за самку», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Зоолог отметил, что жуки достигают 5 см. Насекомые обладают мощными челюстями. Жук считается одним из самых крупных не только в России, но и в Европе.

Ранее сообщалось, что хищные мухи с «жалом скорпиона» замечены в Ростовской области.