Bloomberg: владелец бренда водки «Столичная» подал на банкротство в США
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Американское дочернее предприятие Stoli Group (в России признана экстремистской организацией и чья деятельность на территории страны запрещена) подало заявление о банкротстве в суде штата Техас, как сообщило агентство Bloomberg.
По информации издания, компания, совместно с аффилированной организацией, обратилась за защитой по 11 главе законодательства о банкротстве США.
При данном процессе подразделение сможет продолжать свою обычную деятельность в течение времени, необходимого для разработки стратегии по погашению долгов и их реструктуризации.
Как указывает Bloomberg, активы компании превышают $100 млн, в то время как ее обязательства оцениваются в диапазоне от $50 до $100 млн.
Ранее сообщалось, что продажи алкоголя в России в розницу обновили исторический рекорд с 2017 года.