Bloomberg: владелец бренда водки «Столичная» подал на банкротство в США

Американское дочернее предприятие Stoli Group (в России признана экстремистской организацией и чья деятельность на территории страны запрещена) подало заявление о банкротстве в суде штата Техас, как сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, компания, совместно с аффилированной организацией, обратилась за защитой по 11 главе законодательства о банкротстве США.

При данном процессе подразделение сможет продолжать свою обычную деятельность в течение времени, необходимого для разработки стратегии по погашению долгов и их реструктуризации.

Как указывает Bloomberg, активы компании превышают $100 млн, в то время как ее обязательства оцениваются в диапазоне от $50 до $100 млн.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя в России в розницу обновили исторический рекорд с 2017 года.