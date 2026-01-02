Рождественский пост: что можно и что категорически нельзя есть православным с 3 по 6 января

В субботу, 3 января, у православных христиан начинается самый строгий период Рождественского поста — предпраздничная неделя, посвященная духовному сосредоточению перед светлым праздником. Этот отрезок времени, длящийся до вечера 6 января, сопровождается усилением традиционных ограничений в питании, сообщил REGIONS.

В соответствии с церковными канонами, в субботу, 3 января, верующим разрешена горячая постная пища, приготовленная с растительным маслом. До завершения поста из меню полностью исключается рыба и другие морепродукты.

На протяжении всей заключительной седмицы под строгим запретом остаются любые продукты животного происхождения. К ним относятся мясо и птица, вся молочная продукция, включая сыр, творог и сливочное масло, а также яйца.

Основу питания в эти дни будут составлять разнообразные дары природы: свежие и приготовленные овощи и фрукты, питательные крупы и бобовые, грибы, орехи, а также хлеб и выпечка, приготовленные без использования скоромных ингредиентов.

Ранее сообщалось, что иеромонах Макарий призвал не следовать буквально строгому уставу в пост.