Рожки подвели: разыскиваемый Интерполом украинец попался на краже булочки в Словакии

Гражданин Украины, который за финансовое вознаграждение помогал соотечественникам незаконно пересекать государственную границу, задержан за кражу рожков в словацком Кошице, сообщил РБК со ссылкой на SME. 23-летний украинец находится в базе международного розыска Интерпола.

По информации SME, на Украине молодого человека подозревают в пособничестве в организации незаконного пересечения границы. Предполагается, что ему платили за инструкции, как незамеченным покинуть страну.

По данным SME, украинец украл из супермаркета в торговом центре рожки — популярное в Словакии хлебобулочное изделие. Его задержала полиция. Сначала молодого человека собирались отпустить на свободу, потому что совершенное действие не квалифицируется как злостное нарушение.

Однако после проверки базы Интерпола гражданина Украины арестовали. Предполагается, что следующим шагом может стать депортация на Родину. Молодого человека задержали в начале февраля.

Ранее сообщалось, что Усик в разговоре с пранкерами согласился стать президентом Украины.