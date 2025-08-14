Розовое только вдали: туристы поделились впечатлением от посещения крупнейшего крымского озера

По информации издания, озеро расположено в Крыму. Многие россияне посещают водоем ради красивых фото. Считается, что в районе озера даже воздух более целебный. Розовый цвет воды — это следствие преобладания в озере одноклеточных водорослей вида Дуналиелла солоноводная. Грязи также считаются особенно полезными.

Оренбурженка Надежда представила редакции фото состояния озера в нынешнем сезоне. Водоем сильно обмелел. По мнению девушки, сразу понять, какого цвета вода, невозможно. Озеро вблизи береговой линии мелкое. Розовая вода видна, если пройти несколько минут вглубь от берега. Туристка обратила внимание на хруст под ногами. На дне находится большое количество соли.

Оренбурженка отметила, что к озеру приезжает множество путешественников. На прибрежной территории припарковано большое количество автомобилей. У самой воды — толпы. В соцсетях пользователи называют цвет озера в нынешнем году белесым.

