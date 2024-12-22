RS: Трамп может использовать Арктику для завершения конфликта на Украине

Новоизбранный президент США имеет возможность найти компромисс с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине и не ущемить интересы Запада, сообщило издание Responsible Statecraft. Для этого Дональд Трамп может предложить российской стороне сотрудничество в развитии Арктики.

Издание отметило заинтересованность России и Китая торговать по Северному морскому пути. По мнению автора, президент России Владимир Путин может заинтересоваться предложением о развитии Арктики. Дональд Трамп, который, по мнению издания, проявляет свои бизнесменские способности, также найдет выгоду из данного сотрудничества.

«Участие Путина в ноябрьской церемонии спуска на воду нового атомного ледокола «Чукотка» не привлекло особого внимания на Западе, но продемонстрировало, что российский президент сосредоточен на развитии Арктического региона», — предполагает автор материала.

Издание сообщило, что Арктика составляет около 10% ВВП России и 20% ее экспорта. На фоне вооруженного конфликта с Украиной Россия вынуждена особенно тщательно следить за развитием экономической ситуации, поэтому будет заинтересована в потенциальном предложении новоизбранного президента. Автор материала отметил еще одну причину, которая повышает интерес России к Арктике. Так, много рек текут именно на север. Освоение этого района Земли может способствовать в положительном развитии внутренних районов страны.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о возможном переходе Панамского канала в собственность США.