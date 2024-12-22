Трамп заявил о возможном переходе Панамского канала в собственность США

Панамский канал может снова перейти в собственность США. Об этом на своей странице в соцсети сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что взимаемая Панамой плата за проход канала, небольшая, учитывая щедрость США в отношении этой страны.

Трамп призвал прекратить «обдирание» США.

Также он отметил, что Панамский канал играет важную роль в экономике и национальной безопасности Америки.

Он выразил недовольство тем, что Китай тоже пользуется Панамским каналом, хотя это, считает он, противоречит условиям сделки по передаче канала.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — пояснил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор компании Netflix встретился с Трампом для налаживания отношений с новой администрацией.