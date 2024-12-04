Президент Украины Владимир Зеленский начал смягчать тон в вопросах уступки территорий. На такую тенденцию обратили внимание авторы материала Responsible Statecraft (RS) — профессор политологии Николай Н. Петро и автор статей о внешней политики Тед Снайдер.

Эксперты предполагают, что смягчение тона связано с успехами Армии России в зоне СВО. Авторы напомнили, что в начале конфликта президент Зеленский обещал гражданам своей страны о полном возврате территорий Украины границ 1991 года и победе ВСУ.

В ноябре 2024 года комментарий президента уже отличался от прежних заявлений. Вскоре в интервью Sky News Владимир Зеленский допустил вхождение Украины в состав НАТО в границах тех территорий, которые входят под контроль страны на текущий момент.

Аналитики также обратили внимание на то, что в последнее время Зеленский во время публичных заявлений начал говорить о юридическом признании территорий, связанным с практической необходимостью.

Авторы материала считают, что в настоящее время еще не созданы необходимые условия для того, чтобы начался мирный переговорный процесс. Однако, по их мнению, Владимир Зеленский начал давать сигналы о готовности к старту обсуждений конкретных пунктов будущих договоренностей.

«Таким образом, признание Киевом того, что он не выиграет эту войну в военном отношении и что ему нужно начать переговоры о решении проблемы, прежде чем он потеряет еще больше территорий, можно только приветствовать», — написали авторы материала.

Ранее Медведев назвал Зеленского «гнидой» и призвал исчезнуть.